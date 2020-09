“Il mio compagno risiede a San Pietroburgo, in Russia, per cui sono stata coinvolta fin dall'inizio. Forse ora ci potremo riabbracciare”. Le sofferenze, le attese e le frustrazioni di migliaia di coppie stanno per essere ripagate: da ieri i partner che non vivono nello stesso paese – a lungo separati da lockdown e quarantene – si potranno rivedere, anche se non sono sposati e non convivono. Unico requisito richiesto è la “stabile relazione affettiva”. Lo prevede l'ultimo decreto firmato dal...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.