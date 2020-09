Il mondo è malato, questo lo intuiamo tutti. Non è solo l’evidenza della pandemia. C’è qualcosa d’altro. Non sono un illustre clinico, e nemmeno un qualunque illustre, dunque non entro nel gioco delle classificazioni e non formulo una diagnosi accurata. Elenco, con la felice imprecisione del corsivista, dei sintomi patologici. Non siamo più d’accordo sul clima atmosferico, sul caldo e sul freddo. C’è un consenso mainstream, un senso comune, che indica nel riscaldamento globale un fenomeno distruttivo, e perfino...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.