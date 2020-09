Il 23 gennaio 1963 Alberto Arbasino faceva sul Giorno la poi celebre tirata sulla “Gita a Chiasso”: in Italia gli intellettuali si ostinavano a inseguire e affrontare temi e tematiche e autori “tradotti”, che nei paesi di origine erano ormai dati per scontati, scriveva Arbasino. Per superare questa impasse sarebbe bastato arrivare alla dogana “di Ponte Chiasso, due ore di bicicletta da Milano”, e lì procurarsi testi come – e lì citava una serie di volumi fondamentali della contemporaneità, arrivati...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.