Mantenga le distanze: il concetto e il suo lessico hanno sempre fatto ridere per quel sapore di perbenismo e il pacchiano omaggio all’eleganza. Si ride quando si sente che è allo studio in alcune regioni la fissazione di due metri come distanza giusta nel ballo, che non è un movimento moderno alla Martha Graham o la danza classica alla Maurice Petipa, è lo sfogarsi in discoteca sulla via del divertimento e dello sballo. La regolamentazione della vita ha in sé...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.