Italia spermicida

L’Istat ha appena certificato un ulteriore calo demografico in Italia: meno 4,5 per cento di nascite in due anni, 140 bambini in meno rispetto al 2018; è il minimo storico dall’unità d’Italia. E con il distanziamento sociale le cose sono destinate a peggiorare – salvo un getto potente e una buona mira. Oltretutto, dall’arrivo della pandemia, l’83 per cento degli italiani ha registrato un calo del desiderio, che non si è riacceso nemmeno dopo l’impiego di mascherine in pizzo autoreggenti...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.