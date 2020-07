Ode al vecchio bar, luogo di civiltà e perdizione in un’Italia diversa

Tra i tanti esercizi commerciali che temo usciranno martoriati dalla conseguenze del Covid-19 ce ne sono alcuni che mi sono particolarmente cari: i bar. Chi è nato e vissuto in provincia negli anni Cinquanta-Sessanta conosce meglio di chiunque altro i significati simbolici, emozionali, civili evocati da questi luoghi spesso considerati “di perdizione”. Per questo, gironzolando qua e là per l’entroterra marchigiano (ma credo che la cosa valga per gran parte dell’Italia), è triste dover constatare come siano proprio i bar...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.