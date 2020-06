Se le manager sono poche c’è un problema di selezione della classe dirigente

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte aveva chiuso gli Stati Generali con una proposta concreta: “Un voucher di 500 euro per tre anni per le donne che aspirano a diventare manager”. Inizialmente la proposta è stata accolta con sconcerto. Si è scoperto poi, a stretto giro, grazie a una pronta rettifica della comunicazione di Palazzo Chigi, che il premier si era confuso: non si trattava di un bonus da 500 euro per tutte le donne che “aspirano a diventare manager”...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.