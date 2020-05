Volare: dopo la fase low serve la fase large

Gentile compagnia aerea, non chiedo il rimborso della prenotazione, mi accontento del voucher, ma anche niente, però mi sembra giusto che si esca dalla pandemia non dico migliori, difficile, ma più comodi, doveroso. Una ristrutturazione degli interni degli abitacoli volanti, richiesta da esigenze di sicurezza sanitaria, a quanto pare, sarebbe solo un risarcimento per una vita di scoliosi, di mezze trombosi venose, pantaloni e gonne e giacche strappati, sottile induzione all’odio per l’umanità e i bambini, insomma di sofferenze indicibili...

