Cara mamma, ti scrivo con l’animo in rivolta per dirti che sono rimasta a casa anche oggi, ma tu non ci credi, sospetti che io affitti delle controfigure nelle videochiamate, e che la mia vera me sia in Bolivia, o a Las Vegas, o in prigione. Invece sono sempre qui, ormai affezionata al lavandino della cucina, e spesso succube dei bicchieri, che se non li lavo subito si moltiplicano, sporchi (quanti bicchieri, uno dopo l’altro, servono a un essere umano...

