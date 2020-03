Capalbio Over Sixty only. Idee per il postlockdown, da Ultimissima spiaggia

"Si è molto parlato, in queste settimane che sembrano non passare mai, della responsabilità che i giovani devono dimostrare verso i vecchi; ma esiste anche il problema opposto. E se ci si pone il problema opposto, una conclusione possibile è che i provvedimenti più restrittivi continuino a valere nel tempo solo per la terza età, tenendola al riparo e distanziata da qualunque forma di contagio generazionale. Un accordo tra classi di età, di fronte a una pandemia che assomiglia a...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.