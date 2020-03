Così l’epidemia sta decimando in silenzio le case di cura del nord Italia

Roma. All’inizio erano le pagine degli annunci funerari dell’Eco di Bergamo che hanno fatto il giro del mondo, passate da una a dieci in quest’ultimo mese. Adesso sono le cronache locali che arrivano dalle case di riposo. Quasi un anziano su tre in Italia è ricoverato proprio nelle zone epicentro del virus, fra Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. La pandemia sta decimando chi vive nelle case di cura, come accade a Madrid all’istituto “Monte Hermoso” e come è successo in Corea...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.