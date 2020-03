Al tempo del covid il riscaldamento globale fa un altro effetto

Il negazionista climatico è affermazionista pandemico. Trova anzi quasi incredibile che il coronavirus non sia stato attribuito come conseguenza diretta al riscaldamento globale. Era il biglietto della lotteria apocalittica vincente, ma nessuno lo ha rivendicato. Nessuno può incassarlo. Quel biglietto non c’è. E se è bene ribellarsi ai governi e al governo del mondo quando ci vogliono convincere a desistere dallo sviluppo non compatibile (quale sviluppo mai lo è?), ora è bene obbedire ai governi che hanno cose più serie...

