Ragioni scespiriane per piantarla con la lagna sui vecchi

Bisogna piantarla con questa lagna sui vecchi, che sono troppi, una disgrazia, e sui giovani che sono pochi, una minoranza statistica ormai, e per di più se ne vanno dall’Italia. Ultimo arrivato un pregevole articolo del Financial Times, giornale di un’isola fatale, sogno d’approdo dei giovanissimi, che per il voto dei vecchi delle Midlands se ne va addirittura dall’Europa. A ciascuno il suo, questa è la giustizia, anche nei sentimenti e nei giudizi morali. Ai vecchi tocca il privilegio di...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.