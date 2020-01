Figli progressisti, episodio sui Murdoch. James, la moglie, papà e gli incendi

Londra. La plateale ribellione di figli progressisti o presunti tali contro parenti un po’ retrivi pare una delle tendenze già discernibili di questo 2020. A essere precisi, la questione riguarda per ora i minori nelle famose coppie di fratelli della scena internazionale, con mogli “opinionated”, ma l’anno è appena iniziato e c’è tempo per ulteriori evoluzioni. Prendiamo l’esempio di James Murdoch, che mercoledì ha emesso insieme alla consorte Kathryn un comunicato per denunciare il “continuo negare” il ruolo del cambiamento...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.