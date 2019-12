Il soft social

Una mia cara amica è nel pieno della classica coppia di crisi dei sette mesi. Pare che, dopo circa duecento giorni di relazione, nelle coppia accada qualcosa, cosa non si sa – Freud a riguardo non ha lasciato detto niente, perciò dev’essere un’invenzione di “Sex & the City”. Ad ogni modo, è stata lasciata dal suo fidanzato perché, dice lui, troppo pazza, troppo chiacchierona, troppo rumorosa. Avevo intuito qualcosa dalle di lei stories su Instagram: un fiore rinsecchito, il mare...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.