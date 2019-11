I sindacati non vanno in pensione, ma lasciano indietro giovani e precari. I numeri dell'Ocse

In un momento storico di grandi trasformazioni che attraversano il mercato del lavoro, diminuiscono gli iscritti ai sindacati. A certificarlo è l’Ocse, che nella recente pubblicazione “Negotianting our way up”, analizza il progressivo allontanamento dei lavoratori, avvenuto negli ultimi quarant’anni. Nei paesi Ocse, la percentuale di lavoratori iscritti ai sindacati si è più che dimezzato, passando dal 33,3 per cento nel 1975 al 16 per cento nel 2018. Il paese che registra più iscrizioni è l’Islanda (91 per cento), mentre...

