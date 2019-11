Chick-fil-A ha resistito ai boicottaggi, ma non alla lusinga della rispettabilità

Roma. In America il marchio Chick-fil-A è talmente legato alla culture war che Kanye West nel suo ultimo album gli ha dedicato una canzone. S’intitola Closed on Sunday, perché i 2.400 ristoranti della catena di pollo fritto chiudono la domenica per santificare le feste, come aveva voluto il fondatore S. Truett Cathy, patriarca di una famiglia di battisti della Georgia che ha costruito dal nulla un impero del fast food. Chick-fil-A è diventato oggetto delle ire progressiste nel 2012, quando...

