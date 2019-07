Sarkozy e l'eterno complesso di Napoleone

Parigi. Nel settembre del 2009, in visita in uno stabilimento Faurecia, in Normandia, Nicolas Sarkozy, allora capo dello stato, chiese ai responsabili dell’azienda di selezionare degli operai più bassi di lui per accompagnarlo durante il suo tour, affinché “nessuno fosse più alto del presidente”. La notizia fu spifferata da un giornalista svizzero, Jean-Philippe Schaller, e subito rilanciata dalla stampa inglese, Guardian e Indipendent in primis, che evidenziarono perfidamente il manifesto “complesso di Napoleone” dell’inquilino dell’Eliseo. A distanza di dieci anni, a quanto pare, quel complesso continua a persistere, perché sull’ultima copertina del magazine Paris Match, Sarkozy appare curiosamente più alto della sua amata Carla Bruni, nonostante i nove centimetri di differenza. “Nicolas Sarkozy è alto 1,66 mentre sua moglie è alta 1,75 m. Nove centimetri di differenza letteralmente cancellati, perché Carla Bruni-Sarkozy ha la testa sulle spalle del marito”, scrive Closer.

Ils ont creusé un trou et mis Carla dedans !

Nicolas Sarkozy : 1m66 (les bras levés)

Carla Bruni : 1m75 (à genoux) pic.twitter.com/BPrjJEuQ1Q — ObjectifOcéan (@objectifocean) July 3, 2019

“C’è un problema in questa foto, ma quale?”, ha ironizzato Frédéric Says, giornalista di France Culture. E con lui, sono in molti sui social network a prendersi gioco di Sarko. “Hanno scavato un buco e messo dentro Carla. Nicolas Sarkozy: 1,66 m (con le braccia alzate). Carla Bruni: 1,75 m (in ginocchio)”, ha tuittato l’utente ObjéctifOcéan. Un’altra internauta ha scritto che “deve smetterla di essere così fragile”, visto che è già successo altre volte nel passato.

Avec de la volonté tout est possible. Nicolas Sarkozy fait désormais 1m92 !

(estimation à partir des 1m75 de Carla) pic.twitter.com/P94gG6kqiw — Jean Saurien (@schloren) August 12, 2015

Nel luglio del 2015, come hanno ricordato i principali giornali di gossip parigini, lo stesso Paris Match proponeva una copertina in cui Sarko e Carla sembravano condividere la stessa altezza oltre che la voglia di trascorrere le loro estati lontano da Parigi (foto sotto). Una “une” che suscitò molte risate di scherno e una domanda: è merito di un utilizzo massiccio di Photoshop o di un’angolazione particolare?

Per l’ultima copertina, quella di oggi, Paris Match ha detto che Photoshop “non è stato utilizzato per renderlo più alto”, rivelando però qual è stato il trucchetto utilizzato dal fotografo che li ha immortalati, Sébastien Valente: “Nicolas Sarkozy, nell’immagine che è stata scelta per la copertina, si trovava su un gradino più alto rispetto a quello di sua moglie”. Strano che tra tutte le foto sia stata scelta proprio quella, vero? E pensare che l’attenzione doveva essere tutta dedicata al suo ultimo libro, “Passions”, e all’intervista sul tema all’interno di Paris Match.

Va detto, tuttavia, che quando era presidente era riuscito a fare ancora meglio: ossia a farsi passare alto come George W. Bush, l’ex inquilino della Casa Bianca, alto 1,83 m. In una celebre foto, in cui i due si stringono la mano (foto sopra), Sarko chiese al fotografo ufficiale di ritoccarla per essere all’altezza, in tutti i sensi, del suo omologo americano. “Il piccolo Nicolas ha guadagnato 20cm in soli due anni. Un vero miracolo”, scrisse ironicamente il Canard enchainé, aggiungendo: “Ha decisamente dei tacchi nascosti”.