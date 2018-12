Sgomberare non basta

Lo sgombero della ex fabbrica della Penicillina nel quartiere romano di San Basilio, occupata da decenni, è una risposta tardiva ma necessaria da parte dello stato. Non è tollerabile che ci siano luoghi in cui non viene rispettata alcuna regola, dove le forze dell’ordine o i normali cittadini non possono entrare, dove vige una legge tribale della criminalità. Ciò detto con tutta la chiarezza necessaria, non si può evitare di porsi le domande che questa risposta da parte dello stato...

