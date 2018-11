La letteratura ne è piena, di smemorati. Più che da dove veniamo e che ci facciamo qui – che poi in fondo le suddette questioni se non ben trattate rischiano di ridursi da grandi temi a quisquilie e pinzillacchere – il problema dei problemi è invece, soprattutto: chi sono io? Certo, nel lontano passato l’interrogativo (forse) era meno sentito. Dio, o chi per lui, decideva la profondità del mare, cioè da dove veniamo, che ci facciamo qui e quindi, last...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.