Demagogia del Nyt sulla moda italiana

Una volta ogni dieci anni, dalle pieghe della moda che applica il moltiplicatore del 6.0 alla propria produzione esce una qualche inchiesta antipatica. Dal New York Times, una qualche indagine contro la moda italiana esce una volta all’anno, e sempre in periodo di sfilate. Questa volta è successo che un articolo sulle sarte e le ricamatrici pugliesi che cuciono cappotti e ricamano vestiti per produttori terzi di brand come Max Mara, Fendi e Vuitton a cifre comprese fra i 90...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.