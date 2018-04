Viaggiare nel tempo con le cartoline storiche online

Dal Colosseo al Duomo di Milano, dalle rovine della Valle dei Templi al Teatro antico di Taormina. Cartoline d'altri tempi. Grazie alla collaborazione tra Touring Club Italiano, Musicart e Google, arriva per gli utenti di tutto il mondo un archivio digitalizzato online fatto di migliaia di questi ricordi: 5.000 cartoline storiche digitalizzate con le tecnologie messe a disposizione dal team di Google Arts&Culture, che debuttano sul sito artsandculture.google.com.

Un modo per apprezzare e riscoprire come i turisti di tutto il mondo hanno visto e condiviso le destinazioni culturali prima che fosse inventata la condivisione digitale. E che mostrano come le città e i luoghi di vacanza si sono trasformati nel corso degli anni. La collezione di cartoline copre un arco temporale che va dal primo decennio del '900 ai primi anni '70, quando la rivista del Touring Club Italiano invitò gli associati a inviare cartoline dai loro viaggi.

Inoltre, presto ci sarà una funzione che permetterà di fruire al massimo di questa collezione. Cliccando su "Sfoglia" nella sezione "Qui Vicino" della app Google Arts & Culture (per iOS o Android), si potrà accedere alle cartoline che raffigurano monumenti e siti che circondano l'utente, consentendogli di fare un viaggio indietro nel tempo e scoprire come le città sono cambiate.

Video a cura di AskaNews