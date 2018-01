I Woody Papers contro il commediante nevrotico che disse "basta che funzioni"

Hanno pizzicato Woody Allen. Circostanza curiosa, i “Woody Papers”, grottesco replay dei vecchi documenti d’accusa ricavati dalle carte del Pentagono, sono l’archivio di cinquant’anni di lavoro donato dall’artista all’Università di Princeton. Donati, offerti in custodia apertamente e volontariamente, presumendo che vita e carriera d’artista non mette capo a reati ideologici e a colpe desideranti; mentre quelli vecchi, i ‘Pentagon Papers”, furono il grande scoop da buca delle lettere, messi di nascosto sulla scrivania di un reporter per denunciare le malefatte...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.