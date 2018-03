[Se volete ricevere ogni settimana nella vostra casella di posta "Silicio", la newsletter del Foglio curata da Eugenio Cau, potete iscrivervi gratuitamente, cliccando qui]

L'eterogenesi della disruption

Questa settimana l’articolo più importante sulla tecnologia e l’innovazione l’ha scritto Derek Thompson sull’Atlantic e parla di Airbnb e della disruption. Il tema è inflazionato, ma Thompson, che è uno bravissimo, è riuscito a trovare una chiave che nessuno aveva colto in precedenza: guardando ad Airbnb si scopre che la disruption, e più in generale l’innovazione tutta, spesso funziona secondo il principio dell’eterogenesi dei fini.



Ricordate quando Airbnb era una relativa novità, diciamo cinque-sei anni fa? Tutti dicevano: questa startup ha avuto un’idea geniale e distruggerà il mercato degli hotel. Anche gli hotel erano preoccupatissimi, e temevano che Airbnb avrebbe rubato loro una larga fetta della clientela. Oggi sappiamo che queste preoccupazioni sono infondate. Le catene di hotel in tutto il mondo non hanno subìto cali significativi di clienti, anzi spesso hanno fatto migliori affari di prima. La ragione è semplice: mentre gli hotel servono principalmente un’utenza business o turismo di alto livello, i clienti di Airbnb sono viaggiatori millennial (circa la metà del totale) che vogliono visitare un luogo vivendo come i locali: nel centro città, vicino ai ristoranti e ai bar e lontano dalle aree business o di transito dove c'è la maggior parte degli alberghi. Insomma, la disruption annunciata non si è verificata



Questo non vuol dire che l’ascesa di Airbnb non abbia avuto effetti: ci sono stati, soltanto non quelli previsti. Airbnb non si è trovata a competere con gli hotel per i posti letto dei viaggiatori business, ma con i residenti dei centri città per le case in affitto. E’ un fatto noto: secondo molti studi, Airbnb è responsabile dell’aumento degli affitti nelle grandi città, in base a una formula semplice: tutte le volte che un appartamento a Manhattan viene affittato a breve termine su Airbnb, l’offerta per gli affitti a lungo termine si restringe e i prezzi naturalmente si alzano. E’ un effetto altamente disruptive. Airbnb doveva mettere in difficoltà gli hotel e invece lo sta facendo con gli inquilini degli appartamenti del centro di Parigi.

Soprattutto, è un effetto inatteso: l’azienda, gli analisti e le catene alberghiere non si aspettavano uno sviluppo del genere, né Airbnb ha fatto nulla per favorirlo. Airbnb ha giocato una partita secondo il manuale classico della disruption, voleva creare un prodotto che ammazzasse gli alberghi e si è trovata in mano una cosa completamente diversa.

E' successo anche ad altri. Facebook doveva essere una piattaforma di connessione tra amici e parenti ed è diventato il più grande editore del mondo e uno strumento di destabilizzazione democratica, tra le altre cose. Non è stato intenzionale, è il principio dell’eterogenesi dei fini nell’innovazione.

