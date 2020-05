Il Sovranovirus

Tante crisi sono passate sotto i ponti dei bilanci bancari, oggi più che mai divenuti ricovero dei nostri bond pubblici. Il tanto temuto e vituperato abbraccio fra banche e titoli di stato, conosce la sua ennesima primavera a marzo 2020, quando, negli ultimi dati disponibili, torna a sfiorare i 400 miliardi, quasi 300 dei quali in Btp, il doppio di vent'anni fa. Torniamo così al livello degli anni più bui della crisi dell'euro, quando il soccorso bancario al debito pubblico fu inevitabile, e agli anni che seguirono, con le banche che iniziano a disfarsi di questa montagna di bond fino ad arrivare agli inizi del 2018, quando arrivò il governo del cambiamento, che in effetti cambiò anche questa tendenza. Le banche dovettero farsi carico dell'ennesima crisi dello spread. E poi il coronavirus, ovviamente. Ma le banche il loro personalissimo virus l'avevano già in pancia. Quello sovrano.