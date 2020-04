Questa volta è diverso, dicono in coro economisti e politici quando discorrono della crisi di oggi rievocando chissà quanto consapevolmente un vecchio libro, che con questo titolo ironizzava sull'incapacità dei policymaker di apprendere dalle brutte esperienze del passato. Dire questa volta è diverso, insomma, ha finito col diventare nel tempo il pretesto per non fare ancora una volta la cosa giusta. Poi arriva il coronavirus e gli indicatori di business impazziscono. Si arriva persino a dubitare che siano ancora affidabili. E allora si capisce che questa volta è diverso davvero. Nel senso che è molto peggio.