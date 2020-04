Il vantaggio di essere la Fed, si potrebbe dire, osservando l'esito che l'inattesa piega degli eventi ha avuto sul bilancio della banca centrale Usa. Le azioni decretate con somma urgenza nelle ultime settimane, durante le quali la Fed ha azzerato i tassi e riattivato il QE (quantitative easing) hanno cancellato d'incanto un biennio di graduale exit strategy che aveva fatto dimagrire gli asset di diverse centinaia di miliardi, per farli aumentare di oltre un trilione in un pugno di giorni. I mercati hanno alzato la posta e alla Fed non restava che fare all in. Così, fatalmente, il QE si è avviato verso la sua metamorfosi: il QI. Quantitative infinite.