Per spiegare perché gli Stati Uniti, dal dopoguerra ai giorni nostri, abbiamo sempre spuntato un guadagno dagli scambi globali di denaro intervenuti nel frattempo, alcuni economisti hanno coniato una bellissima metafora: gli americani lavorano "come assicuratori globali". Quando i tempi sono buoni guadagnano dall'estero, quando i tempi sono cattivi trasferiscono risorse all'estero. I guadagni di prima compensano le perdite di poi, e comunque gli Usa rimangono eccedentari. Tanto è vero che gli ampi deficit correnti americani generano surplus sulla partita dei redditi. L'assicurazione americana protegge dal rischio, nel tempo. E non solo da quello finanziario.