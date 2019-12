Il compratore di ultima istanza

Poiché viviamo il paradosso di un tempo dove il denaro ha un costo negativo e tuttavia l'attività economica langue, stupisce poco osservare che i bond corporate siano divenuti cari malgrado le prospettive delle aziende siano tutt'altro che floride. Ciò vuol dire che gli investitori, a caccia disperata di rendimenti, sono disposti a correre il rischio crescente che gli utili delle aziende non riescano a ripagare le loro cedole. L'attività langue, appunto. Sbaglierebbe chi pensasse che gli investitori non si pongano il problema. Il fatto è che ormai hanno capito che si prepara l'evoluzione finale del central banking: da prestatore di ultima istanza a compratore di ultima istanza. All in.