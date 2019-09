Obbligazioni o verità?

Dovrebbe quantomeno suscitare stupore che l'economia americana, nel suo insieme, covi obbligazioni finanziarie per oltre 40 trilioni di dollari. Invece non si stupisce nessuno, e ancor meno si preoccupano. D'altronde il debito è l'oro del nostro tempo, ha scritto qualcuno. E perciò più ne circola più diventiamo ricchi, dovendo al massimo decidere - i governi - chi dovrà averne di più o di meno di questa ricchezza. C'è un problema di redistribuzione, non di debito, nelle nostre economie, giurano tutti. Quindi va benissimo che Cina e Giappone insieme cumulino quasi altri 25 trilioni di debiti e un'altra quindicina di trilioni ne abbiano fatti i principali paesi dell'eurozona. Dicono, sempre gli stessi, che non siamo mai stati tanto ricchi quanto oggi, che soffochiamo, letteralmente, fra gli obblighi delle obbligazioni. Poi, un giorno, ci diranno la verità.