Cento dollari sopra il cielo

Ora che le banconote da 100 dollari in circolazione hanno superato in volume quelle da 1 dollaro, forse è arrivato il momento di chiedersi se siamo diventati davvero più ricchi, o se invece non ci stiamo preparando a diventare solo diversamente poveri. Se, per dirla diversamente, i 100 dollari di oggi si candidino a diventare il dollaro di ieri. O, peggio ancora, se i 100 dollari siano diventati il rifugio di chi non crede più a una finanza drogata dal credito facile. Le tesaurizzazioni sono l'anticamera della miseria, dovremmo ricordarcelo. Ma nessuno si porrà queste domande. Il possibile svilimento dei 100 dollari verrà confutato osservando l'inflazione che non c'è. La tesaurizzazione, esaltando i record di borsa. E tuttavia quella montagna di banconote da 100 dollari ci guarda da sopra il cielo. Sopra ogni limite.