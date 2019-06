Lavorare meno, ma con Dignità

Non basta la forza della legge, a quanto pare, a garantire un lavoro dignitoso. Ciò che la dignità imposta per decreto ha realizzato, col contributo dell'ennesimo rallentamento ciclico, è la diminuzione dal 51 al 48 per cento della probabilità di rimanere occupato per chi aveva iniziato un rapporto di lavoro a termine nei dodici mesi precedenti. "Al calo - scrive Bankitalia nella sua relazione annuale - avrebbero contribuito, in parti uguali, il peggioramento delle condizioni cicliche e i nuovi vincoli". Il vincolo della dignità per decreto, perciò, ha generato un nuovo diritto. Quello di lavorare meno.