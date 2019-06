L'emersione dell'Asia cinese

C’era una volta l’Oriente dominato dal Giappone, l’unica delle economie asiatiche considerata, sui tavoli che contano, come avanzata. C’era una volta perché adesso non c’è più. Sono bastati pochi lustri e l’Oriente emergente è finalmente emerso, e adesso si colloca a pari merito fra i due grandi blocchi che, nella struttura delle catene del valore, sono dominati da Germania e Usa. Non più vaso di coccio, ma convitato di pietra, secondo a nessuno per importanza strategica e quanto agli esiti del commercio internazionale. Il fatto che il Giappone si sia rimpicciolito e la Cina sia diventata il doppio più importante vuol dire solo una cosa molto semplice. L’Asia emergente a guida giapponese è tramontata. L’Asia emersa è quella cinese.