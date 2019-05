Si può pure pensar male della Cina, come ormai pare sia giocoforza in molti ambienti euro-atlantici, senza neanche far peccato. Il Moloch cinese spaventerebbe anche persone poco avvezze alla tremarella. Si più persino trattar male la Cina, come ormai sembra sia consuetudine negli stessi ambienti, senza neanche pagar dazio, a parte quelli commerciali, ovviamente. E tuttavia rimane il fatto che chi abbia frequentato la storia anche di sfuggita sa - o dovrebbe sapere - quanto abbia pesato la Cina nella storia millenaria delle globalizzazioni. E soprattutto quanto pesi adesso. Si può anche decidere di non far affari con la Cina, ma non è lo stesso che decidere di far affari contro la Cina. Fra una torta piccola e nessuna torta si farebbe bene a distinguere. Prima che sia tardi.