La protezione asociale

Dovremmo chiederci cosa non abbia davvero funzionato nella nostra idea di governo della società, di fronte al fatto che l'Europa spenda un capitale in protezione sociale e ciò malgrado cresca il senso di insicurezza. I 2.890 miliardi di euro impiegati dai governi dell'area nel 2017, il 18,8% del pil europeo e il 41,4% delle spese dei governi, non ci hanno risparmiato l'avanzata dei populisti e anzi a dar retta alle cronache, alimentate quotidianamente dai profeti dello sfascio, gli europei sembrano diventare sempre più egoisti e miserevoli, perché - dicono - manca la sicurezza. Economica, innanzitutto, e poi tutte le altre. Col risultato che il massimo dell'ambizione è farsi i fatti propri. Dovremmo chiederci se non sia stato il desiderio di protezione sociale a trasformarci in individui asociali. Ma è più semplice spendere di più.