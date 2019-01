Cent'anni di martello e incudine

Ci sono voluti cent’anni, negli Stati Uniti, per moltiplicare venti volte la produzione manifatturiera. Nel lontanissimo 1919, quando la Fed sperimentava il suo indice, la ghisa pesava ancora il 18 per cento del paniere. Cent’anni dopo solo lo 0,1. Nel frattempo s’era consumata una rivoluzione pacifica. L’operaio che penava con martello e incudine, piano piano è diventato l’hipster degli anni ’50 che, ormai borghese insofferente, preparava il sommovimento sociale dei ’60. Ma solo perché intanto la produzione, e quindi la ricchezza, s'era moltiplicata per cinque. Più avanti, quando l’indice toccherà quota 1.000, si era già nell’era dei computer, che sono l’incudine e martello degli hipster contemporanei, tornati di moda adesso che l’indice ha toccato quota 2.000. Gli americani – e in fondo l'Occidente – sono venti volte più ricchi rispetto a cent’anni fa. Abbastanza per essere insoddisfatti.