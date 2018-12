Proprio come negli anni '50, in Europa oggi più della metà della ricchezza deriva dalle eredità. Non siamo ancora ai livelli della Belle époque, quando dai lasciti ne dipendeva oltre il 70%, ma con un po' di applicazione ci arriveremo. Merito anche della demografia avversa, che concentra sempre più nelle mani di sempre meno e per giunta poco prolifici, grandi patrimoni frutto dell'arricchimento democratico del secondo dopoguerra. E questo è il problema. A differenza degli anni '50, infatti, oggi non andiamo verso magnifiche sorti e progressive società popolose, laboriose e illuminate, ma verso cittadelle depresse dalla sazietà e abitate in parte crescente da anziani con la sindrome dell'assedio, dove le uniche economie che prosperano sono quelle dell'intrattenimento e della paura. Il risultato è che sempre meno avranno sempre più, senza che sia chiaro a chi andrà dopo di loro tutta questa roba. L'economia degli ereditieri, nel tempo del Tedioevo.