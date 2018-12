La fatica silenziosa del Mezzogiorno

Appartiene – e purtroppo – al nostro discorso pubblico il racconto del Mezzogiorno povero e disgraziato. Una narrazione spesso alimentata da molti meridionali, straordinari interpreti di un’altra vocazione nazionale: quella al piagnisteo. Perciò molto difficilmente troverete qualcuno che vi racconti come l’indice dell’export del Meridione abbia persino superato, nel 2018, quello delle potentissime regioni del Nord. Neanche gli abitanti del Sud ve lo diranno. Perché anche il pudore caratterizza i meridionali. Almeno quelli che non amano lamentarsi. Per costoro vale il pensiero che il giusto sottofondo della fatica sia il silenzio.