Il libro di Sinwar è stato presentato alla Sapienza (nonostante il niet dell'ateneo a marzo)

La presentazione del testo del leader di Hamas è avvenuta nella facoltà di Lettere. Nei mesi scorsi era arrivato il divieto dai vertici universitari

Avevano promesso di presentarlo lo stesso, alla Sapienza, il libro del leader di Hamas Yahya Sinwar, e così è stato. "Oggi ho avuto occasione di presentare il libro di Yahya Sinwar, Le Spine e il Garofano presso la facoltà di Lettere della Sapienza a Roma", ha scritto ieri sui social Davide Piccardo, direttore del sito online La Luce, organizzatore dell'incontro che lo scorso marzo portò l'ateneo romano a negare l'autorizzazione alla presentazione perché non in linea con lo statuto universitario. "Ringrazio il prof Marco Di Branco per il coraggio dimostrato nell'invitarmi e nel dare spazio ad un libro così censurato e demonizzato", aggiunge ancora Piccardo. Secondo cui "il libro di Yahya Sinwar è un testo fondamentale per capire la questione palestinese e la sua resistenza ed è oggi più attuale che mai. Abbiamo anche rimediato alla vergognosa censura subita sempre alla Sapienza ad aprile".

E quindi, dopo che l'incontro era stato vietato anche in seguito alle critiche e alle preoccupazioni dell'Ucei (e dell'Unione dei giovani ebrei d'Italia), la presentazione ha avuto luogo, senza pubblicità preventiva, anche grazie all'ospitalità concessa dal professore Marco Di Branco, storico del mondo arabo docente tra le altre cose di Storia religiosa dell'Islam. Ad aprile il no della rettrice Polimeni era stato visto con favore dall'associazionismo ebraico. Al Foglio il presidente dell'Ugei Luca Spizzichino aveva detto: "E' ovvio che nelle università deve esserci spazio per il confronto, anche su quello che sta succedendo in medio oriente. Ma esistono delle linee rosse che non possono assolutamente essere superate. La presentazione del libro di un terrorista come Sinwar sarebbe stata nient'altro che apologia di terrorismo. Come se nelle università italiane si potesse liberamente presentare un libro di Osama Bin Laden". Auspicandosi che anche le altre università tenessero il punto. Ora però quella stessa apologia di terrorismo ha fatto ingresso anche nelle aule della Sapienza.