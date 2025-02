Le spine di Sinwar alla Sapienza

Il libro del capo di Hamas presentato all’università della Capitale e l’attentato in Israele, con un auto lanciata sui pedoni ad Haifa

"Sinwar, ci rendi orgogliosi”, si è cantato per mesi nei campus americani. Il Tg3: “Dopo aver ucciso Sinwar, rendendolo un martire agli occhi di milioni di persone, Israele tenta di screditarne l’immagine diffondendo un video in cui il leader di Hamas e la sua famiglia si mettono al sicuro in un tunnel prima della strage del 7 ottobre”. In Svezia: “Sinwar non lasceremo che tu muoia”. “Per non dimenticare i nostri eroi” e papaveri rossi sopra una foto di Sinwar in Canada. “Morto un eroe, questo martire è uno dei più fortunati tra noi”. Così su Sinwar un consigliere municipale di Grand Charmont, in Francia.

Ha ucciso più israeliani sul territorio israeliano di chiunque altro nella storia e sacrificato il suo popolo in una guerra tragica. Ma Sinwar ha capito di avere il sostegno di un pezzo di occidente. Il 5 marzo, nella Facoltà di Fisica della Sapienza di Roma, si terrà la presentazione del libro “Le Spine e il Garofano” di Sinwar, pubblicato dalla casa editrice islamica Editori della Luce. L’evento, organizzato dal Movimento degli studenti palestinesi in Italia, vede la partecipazione di Davide Piccardo, direttore del quotidiano La Luce ed editore del libro, e Maya Issa, attivista palestinese. Sinwar rappresentava tutto ciò a cui i progressisti accademici si oppongono. Era un fanatico islamico che si è fatto le ossa come esecutore della “moralità” di Hamas, che si dilettava a punire, torturare e uccidere non solo coloro che erano considerati “collaboratori di Israele”, ma anche gli accusati di atti omosessuali e le donne accusate di relazioni extraconiugali.

Eppure, ci deve pur essere una linea rossa che gli accademici sono disposti a non varcare. Anche se, a giudicare dal loro silenzio, a quanto pare di no. Intanto oggi un altro attacco terroristico a Haifa. Un’auto lanciata verso un gruppo di pedoni.