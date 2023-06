La scuola necessita di essere rivoluzionata. Ecco da dove partire

La scuola è ritornata al centro delle cronache giornalistiche per i fatti di Abbiategrasso, i gravi ritardi sul Pnrr e un anno che si chiude accompagnato da problematiche che sembrano irrisolvibili. Mentre il ministro Valditara reintroduce i giochi della gioventù, la scuola è bloccata nelle sue solite dinamiche. Monica Elena Mincu, professoressa associata in Educazione comparata presso l’Università di Torino, da anni studia il sistema scolastico italiano e internazionale. “La scuola la vivo come mamma di due figli e come ricercatrice. La vivo come cittadina italiana ma anche come straniera, viste le mie origini. Questo mi permette di avere un quadro chiaro e completo di tutta la situazione”. Quella italiana non è delle migliori. Si faceva cenno ai fatti di Abbiategrasso e a questo continuo svilimento della figura del docente. Gli incidenti durante l’alternanza scuola-lavoro o la recente scomparsa di Denise Galatà, diciannovenne morta mentre faceva rafting in gita scolastica. L’allarme dei presidi sui tempi e sulla gestione dei progetti legati al Pnrr è solo l’ultimo problema e forse nemmeno il più grave. “La questione di fondo – continua Mincu – è la mancanza, negli ultimi trent’anni, di una politica scolastica strutturale. Si parla di insegnanti in maniera riduttiva, facendo cadere su di loro responsabilità che non hanno. I docenti sono i terminali di scelte prese da altri. Una governance datata che condiziona processi e relazioni”. Nel ragionamento della professoressa si introduce una correlazione tra la violenza che si acuisce nelle nostre aule e l’idea generale di scuola. “L’organizzazione ha un impatto fortissimo sui ragazzi e sui docenti, determinando i loro rapporti. La nostra scuola è nei fatti un ufficio decentrato dello stato che perpetua una trasmissione contenutistica senza farsi carico di una educazione a tutto tondo; valori morali, emozionali, fisici trovano poco spazio. E’ basata su nozione, interrogazione e voto, in una cornice burocratica asfissiante e una autonomia negativa (o forse, meglio dire, una solitudine) dei docenti. Quanto ho descritto avviene poi in edifici fatiscenti, vecchi, inadatti a ospitare un processo educativo. I due protagonisti, alunni e docenti, sono schiacciati e non fanno bene e con gioia il loro lavoro. Questo sfocia, senza voler assolutamente assolutizzare, in gesti brutali come quello di Abbiategrasso”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE