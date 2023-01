I due casi di ipotermia a Palermo svelano il vizietto denigratorio dei giornali sulla scuola

Nessuno ha ovviamente intenzione di fare del negazionismo climatico – anzi, per meglio dire, in questo caso si tratterebbe di negazionismo meteorologico – a proposito di due vicende palermitane: prima una bambina delle scuole elementari che si è sentita male per un principio di ipotermia a scuola, dove non funzionava il riscaldamento e poi una studentessa universitaria, cardiopatica, che ha vissuto la stessa situazione, anche in questo caso con necessità di ricovero per un controllo al Pronto soccorso.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE