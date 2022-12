O il ciclo è una patologia da congedo scolastico o è “energia primordiale”, decidiamoci

Mi sento particolarmente toccata da questa storia del “congedo mestruale” del liceo artistico di Ravenna perché non ho mai avuto voglia di andare a scuola e perché facevo talmente tante assenze che ho rischiato di non essere ammessa alla maturità. Poi sono anche femmina, sì. Confesso di non essermi mai troppo interessata al ciclo mestruale – se non per lamentarmene o per chiedermi cosa stessimo aspettando per trovare un rimedio – e che mi sembra ridicola la vergogna ma altrettanto ridicolo l’orgoglio.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE