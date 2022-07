Il dentro o fuori alla fine dei corsi di recupero

La scelta se promuovere o meno gli studenti può essere decisiva per la vita dei ragazzi, anche più di quel che i professori possano pensare quando la prendono

E così anche quest’anno siamo quasi arrivati all’epilogo, si tratta solo di prendere le ultime decisioni, le più dolorose. Nella mia scuola sono stati attivati corsi di recupero nelle materie in cui alcuni studenti erano stati giudicati insufficienti negli scrutini di giugno, e poi ci sono stati gli esami per verificare se effettivamente il recupero c’è stato, se le lacune sono state colmate e si può andare felicemente avanti. Ma in effetti le lacune più o meno sono rimaste uguali, e ora si tratta di decidere che fare.