La Cina è un mondo a parte anche in una classe di stranieri ben integrati

Inclusione, accoglienza, integrazione sono le parole belle della scuola italiana: ogni ragazzo e ogni ragazza, da qualsiasi parte del mondo arrivino, si amalgamano facilmente nelle classi. In tanti anni di insegnamento non ho mai visto alcun atteggiamento divisivo, mai nessuna antipatica separazione tra i miei studenti. Certo, ora sono a distanza di sicurezza, un metro e passa tra banco e banco, ma poi a ricreazione le distanze tendono ad annullarsi: moldavi, egiziani, peruviani, indiani stanno tutti insieme, affettuosamente mescolati ai ragazzi di Torre Maura e di Tor Bella Monaca, scherzano, ridono, si preoccupano delle prossime interrogazioni, si passano gli appunti, collaborano in amicizia. In questo senso la scuola è molto più avanti della società, per i ragazzi le differenze iniziali vengono subito cancellate dalle somiglianze presenti.

