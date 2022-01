Super green pass e scuola, l'esenzione sugli scuolabus non basta

Gli studenti non vaccinati possono prendere i mezzi dedicati al trasporto scolastico ma non possono recarsi in classe con metro o bus. C'è qualcosa che non torna: bisogna estendere la deroga sui trasporti

Il decreto legge del 5 gennaio ha introdotto un obbligo di vaccinazione contro il Covid per gli over 50, prevedendo una sanzione una tantum di 100 euro per gli inadempienti. La sanzione è stata ritenuta da molti troppo bassa per riuscire a far cambiare idea ai No vax più irriducibili. Anzi, l’obbligo così congeniato farebbe passare l’idea che basta pagare una piccola multa per essere esonerati.