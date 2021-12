Dopo l'occupazione: punire o difendere la funzione cosmica del teppismo?

E ora tutti in vacanza, cercando di capire cosa accadrà più avanti, se torneremo normalmente in classe il giorno 10 gennaio o se, come si sente mormorare in giro, le scuole rimarranno chiuse per la crescita scatenata dei contagi e le lezioni riprenderanno in Dad. Ma intanto negli ultimissimi giorni prima dei saluti, nei collegi docenti, nei consigli di classe, nei corridoi e nel bar della scuola si è posta una questione decisiva: che fare degli studenti che hanno occupato e qualche volta anche danneggiato la scuola? Come vanno trattati, devono passarla liscia o meritano punizioni esemplari? Ero per l’appunto nell’aula insegnanti quando due prof si sono confrontati aspramente, ma sempre con toni garbati e civili, su questo tema scottante. Il giovane professore di diritto, tanti capelli neri e una certa sicurezza derivata dalla sua formazione, non aveva alcun dubbio: “Questi ragazzi hanno compiuto un’azione assolutamente illegale, sono penetrati all’interno della scuola centrale con la forza, hanno bivaccato giorno e notte nelle classi, hanno inzozzato i bagni, spaccato due vetrate, danneggiato banchi e cattedre, e dunque devono pagare per le loro colpe. Serve una sospensione di almeno quindici giorni, quattro in condotta e risarcimento totale dei danni. E’ una questione di principio, gli studenti devono imparare a essere responsabili delle loro azioni: sbagli, rompi, impedisci le lezioni? E allora paghi. Solo così possiamo formare cittadini consapevoli, altrimenti produrremo sbandati, viziati, ragazzotti violenti e supponenti, convinti di poter fare quello che vogliono, senza limiti e senza alcun rispetto per le leggi e per i diritti altrui…”. Era infervorato, convintissimo, quasi indispettito dal fatto che il bastone non fosse ancora calato sulla groppa di quegli asini prepotenti e ignoranti. “Bastone, non solo carote e giustificazioni”, diceva, e io lo stavo ad ascoltare con attenzione, mi sembrava che dicesse cose giuste, eppure mi rimaneva un briciolo di perplessità che però non avrei saputo esprimere in alcun modo.

