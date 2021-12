Una task-force per la scuola è l'unica soluzione contro la Dad

Per evitare lo spauracchio del ritorno alla didattica a distanza, c'è bisogno di una struttura che metta in pratica un'organizzazione massiccia e strutturata di screening

Al direttore - Torno sul tema della scuola, che sembra riproporsi all’attenzione dei media e della politica solo in ragione della didattica a distanza, prevista come una inesorabile maledizione dopo il periodo di vacanze natalizie. L’evoluzione della pandemia, con la nuova variante Omicron, ci sta mettendo di fronte a uno scenario decisamente preoccupante dal punto di vista dei contagi, soprattutto considerando la velocità di diffusione del nuovo virus rispetto alla variante precedente, e il fatto che le fasce di popolazione interessate comprendono ormai anche quelle in età scolastica. I dati dell’Iss ci dicono infine quali siano i rischi sanitari per i non vaccinati.