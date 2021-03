Bocciare vuol dire che la scuola c'è stata

Il buonsenso eviterà ecatombi, ma il segnale è giusto. I precari invece no

"Non sono previste ulteriori ordinanze sulla valutazione degli studenti”, ha comunicato il ministero dell’Istruzione dopo giorni di trepidazioni e discussioni, tra dirigenti scolastici e docenti, a proposito dei voti da assegnare agli studenti alla fine di questo anno vissuto pericolosamente, ma quasi tutto in Dad. Quest’anno si potrà bocciare (laddove l’ordinamento lo consente) o assegnare debiti scolastici da recuperare (vulgo esami a settembre), ha deciso il ministro Patrizio Bianchi. Lo scorso anno, dopo i tre mesi di lockdown, Lucia Azzolina aveva deciso di sospendere le bocciature, riconoscendo di fatto l’anomalia dell’anno scolastico. Scelta tutto sommato sensata, ma che avrebbe meno senso dopo quasi un intero anno trascorso a fare lezione davanti a un computer. Al netto del peso reale dell’istituto della bocciatura nelle scuole italiane (la percentuale si aggira attorno al 7 per cento, è probabile che il buonsenso degli insegnanti eviti ecatombi nonostante le direttive) la decisione di Bianchi ha una logica che va apprezzata.