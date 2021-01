Chiudete la maturità

Sarà come l'anno scorso, o torneranno gli scritti? Nessuno lo sa, il ministro Azzolina (ex) nemmeno. Ci saranno le solite lagne, ma la vera occasione persa dalla scuola pandemica era un'altra: abolire un esame ormai superato

Chissà se nel “disbrigo degli affari correnti” rientri anche la non banalissima faccenda di stabilire come sarà l’esame di maturità del 2021. L’ormai dimissionaria Lucia Azzolina (sarà un arrivederci o un addio?, canterebbe Umberto Balsamo) aveva annunciato che il busillis sarebbe stato risolto entro il 31 gennaio, tramite apposita circolare sugli Esami di stato (nome esatto della prova). Stare a chiedersi, adesso, se non si poteva decidere prima sembra persino maramaldo.

Pubblicità

Pubblicità